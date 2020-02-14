МИД Австрии восстановился после кибератаки, подозревают иностранное государство
Пятница, 14 февраля 2020, 16:34
Кибератаку на Министерство иностранных дел Австрии, о которой впервые стало известно еще 4 января, осуществили с помощью иностранных государственных учреждений.
Об этом 13 февраля заявил министр иностранных дел Александр Шаленберг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.de.
Шаленберг заявил, что IT-системы министерства успешно очищены, "максимальная безопасность данных" восстановлена и никаких повреждений системы больше не обнаружено.
Расследование происхождения атаки, однако, продолжается. Министерство пока только раскрыло, что масштаб операции предусматривает, что к ней был привлечен государственный субъект.
Москва ранее опровергла сообщения СМИ о том, что след может привести к России.
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