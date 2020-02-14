МИД Австрии восстановился после кибератаки, подозревают иностранное государство

Кибератаку на Министерство иностранных дел Австрии, о которой впервые стало известно еще 4 января, осуществили с помощью иностранных государственных учреждений.

Об этом 13 февраля заявил министр иностранных дел Александр Шаленберг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.de.

Шаленберг заявил, что IT-системы министерства успешно очищены, "максимальная безопасность данных" восстановлена ​​и никаких повреждений системы больше не обнаружено.

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Расследование происхождения атаки, однако, продолжается. Министерство пока только раскрыло, что масштаб операции предусматривает, что к ней был привлечен государственный субъект.

Москва ранее опровергла сообщения СМИ о том, что след может привести к России.