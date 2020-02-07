Посол Британии, названный в Иране нежелательным, вернулся в Тегеран

Британский посол вернулся в Тегеран через три недели после того, как уехал в Лондон сразу после его короткого задержания силами безопасности Ирана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

В прошлом месяце Иран назвал Роба Макейра "нежелательным элементом". Должностные лица обвинили его в участии в незаконной акции протеста.

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Британский дипломат убеждал, что участвовал в траурной акции по жертвам украинского пассажирского самолета МАУ в то время, как на улицах проходили протесты из-за запоздалого признания Ираном его вины в катастрофе.

Великобритания назвала задержание Макейра нарушением дипломатических конвенций. В середине января он вылетел в Лондон.

В четверг Макейр опубликовал в Instagram видео, в котором на фарси заявил, что его поездка в Британию была запланирована некоторое время назад и включала встречу с министром иностранных дел Домиником Раабом. Макейр добавил, что недавно вернулся в Тегеран.

Напряженность в отношениях между Ираном и Западом возросла после того, как 3 января в результате удара беспилотника США в Багдаде был убит верховный иранский военный командир Касем Сулеймани. Несколько дней спустя это вызвало ракетную атаку Ирана на американскую базу в Ираке.