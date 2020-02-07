Посол Британії, названий в Ірані небажаним, повернувся в Тегеран

Британський посол повернувся до Тегерана через три тижні після того, як поїхав до Лондона зразу після його короткого затримання силами безпеки Ірану.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Минулого місяця Іран назвав Роба Макейра "небажаним елементом". Посадові особи звинуватили його в участі у незаконній акції протесту.

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Британський дипломат переконував, що брав участь у траурній акції за жертвами українського пасажирського літака МАУ у той час, як на вулицях проходили протести через запізніле визнання Іраном його провини у катастрофі.

Британія назвала затримання Макейра порушенням дипломатичних конвенцій. У середині січня він вилетів до Лондона.

У четвер Макейр опублікував в Instagram відео, у якому на фарсі заявив, що його поїздка до Британії була запланована деякий час назад і включала зустріч з міністром закордонних справ Домініком Раабом. Макейр додав, що недавно повернувся в Тегеран.

Напруженість у відносинах між Іраном і Заходом зросла після того, як 3 січня в результаті удару безпілотника США в Багдаді був убитий верховний іранський військовий командир Касем Сулеймані. Кілька днів по тому це викликало ракетну атаку Ірану на американську базу в Іраку.