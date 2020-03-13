Коронавирус: Испания стала второй в Европе по количеству заражений, опередив Францию

Испания стала второй в Европе по количеству заражений коронавирусом, опередив Францию ​​и Германию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

С новым скачком случаев заболевания на 40% по сравнению с предыдущими 24 часами, в этот четверг был превышен порог в 3000 заражений. Количество смертельных случаев возросло до 84.

Во Франции в четверг зафиксировали 2876 заражений.

Отмечается, что в Испании существуют автономные сообщества, в которых коронавирус распространяется бесконтрольно, в других заболеваемость незначительна. Органы здравоохранения при этом утверждали, что в каждом месте должны быть приняты те или иные меры в зависимости от того, как развивается эпидемия.

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Однако глава правительства Педро Санчес накануне распространил на всю территорию Испании меры, которые были применены только в наиболее пораженных районах: Мадриде, Алави и провинции Ла-Риоха.

Напомним, больше всего случаев заражения среди европейских стран зафиксировано в Италии 12839, умерли от коронавируса 1016 человек.

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