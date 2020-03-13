Эстония объявила самое долгое в Европе чрезвычайное положение из-за коронавируса
В связи со вспышкой коронавируса правительство Эстонии решило объявить чрезвычайное положение, которое будет действовать до 1 мая, если позже правительство не изменит свое решение.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.
Чрезвычайное положение касается, среди прочего, школьной и культурной жизни, а также судоходных поездок. Запрещено проводить общественные мероприятия.
"Понимаю неудобства, которые приносит всем нам чрезвычайное положение, но на чаше весов - не только здоровье людей, но и защита их жизней", - заявил премьер-министр Юри Ратас.
С понедельника, 16 марта, учебные заведения Эстонии переходят на дистанционное обучение.
Подобный распорядок в сфере образования действует до изменения ситуации. Необходимость этих мер будет оцениваться каждые две недели.
В местах пересечения границы будет введен санитарный контроль для установления у людей симптомов коронавируса.
Также при въезде в страну люди должны будут заполнить анкету, чтобы было возможно установить, где они находились.
В аэропортах и портах устанавливается санитарный контроль и вводится требование заполнения анкеты подобно наземным пограничным пунктам.
До 1 мая закрываются музеи и кинотеатры. Театральные представления, концерты и конференции отменяются. Спортивные соревнования запрещены до 1 мая.
Читайте также: "Коронавирус в мире: закрытие границ и главные решения правительств. LIVE".