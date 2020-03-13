Эстония объявила самое долгое в Европе чрезвычайное положение из-за коронавируса

В связи со вспышкой коронавируса правительство Эстонии решило объявить чрезвычайное положение, которое будет действовать до 1 мая, если позже правительство не изменит свое решение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

Чрезвычайное положение касается, среди прочего, школьной и культурной жизни, а также судоходных поездок. Запрещено проводить общественные мероприятия.

"Понимаю неудобства, которые приносит всем нам чрезвычайное положение, но на чаше весов - не только здоровье людей, но и защита их жизней", - заявил премьер-министр Юри Ратас.

С понедельника, 16 марта, учебные заведения Эстонии переходят на дистанционное обучение.

Подобный распорядок в сфере образования действует до изменения ситуации. Необходимость этих мер будет оцениваться каждые две недели.

В местах пересечения границы будет введен санитарный контроль для установления у людей симптомов коронавируса.

Также при въезде в страну люди должны будут заполнить анкету, чтобы было возможно установить, где они находились.

В аэропортах и ​​портах устанавливается санитарный контроль и вводится требование заполнения анкеты подобно наземным пограничным пунктам.

До 1 мая закрываются музеи и кинотеатры. Театральные представления, концерты и конференции отменяются. Спортивные соревнования запрещены до 1 мая.

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