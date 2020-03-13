Коронавірус: Іспанія стала другою в Європі за кількістю заражень, випередивши Францію

Іспанія стала другою в Європі за кількістю заражень коронавірусом, випередивши Францію і Німеччину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

З новим стрибком випадків захворювання на 40% у порівнянні з попередніми 24 годинами, в цей четвер було перевищено поріг у 3000 заражень. Кількість смертельних випадків зросла до 84.

У Франції в четвер зафіксували 2876 заражень.

Зазначається, що в Іспанії існують автономні спільноти, в яких коронавірус поширюється безконтрольно, в інших захворюваність незначна. Органи охорони здоров’я при цьому стверджували, що в кожному місці повинні бути прийняті ті чи інші заходи в залежності від того, як розвивається епідемія.

Читайте також Естонія оголосила найдовший в Європі надзвичайний стан через коронавірус

Однак глава уряду Педро Санчес напередодні поширив на всю територію Іспанії заходи, які були застосовані тільки в найбільш уражених районах: Мадриді, Алаві і провінції Ла-Ріоха.

Нагадаємо, найбільше випадків зараження серед європейських країн зафіксовано в Італії 12 839, померли від коронавірусу 1016 осіб.

Читайте також: Коронавірус у світі: закриття кордонів та головні рішення урядів. LIVE