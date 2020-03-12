Коронавірус: в Італії вже понад 1000 смертей

Кількість людей, які померли в Італії після зараження коронавірусом, тепер перевищила 1000 і становить 1016 осіб, це на 189 більше, ніж зафіксували у середу.

Про це заявив у четвер міністр з надзвичайних ситуацій та начальник цивільного захисту Анджело Борреллі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

На цей момент коронавірус в Італії мають близько 12 839 людей, що на 2249 більше, ніж у середу. Загалом 1258 людей в Італії одужали від COVID-19.

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Тим часом італійський уряд ухвалив рішення про закриття всіх магазинів, окрім продовольчих і аптек.

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