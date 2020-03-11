Коронавирус может задержать переговоры о Brexit

Следующий раунд переговоров по Brexit между Брюсселем и Лондоном может быть отменен в связи с распространением коронавируса в Европе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Глава секретариата британского кабинета министров Майкл Гоув, который является представителем Великобритании в так называемом совместном комитете, заявил, что влияние вируса на переговоры по Brexit - это "живой вопрос".

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"Мы с нетерпением ожидали следующего этапа переговоров, но сегодня у нас есть признаки того, что в Бельгии могут возникнуть определенные проблемы в сфере здравоохранения", - сказал Гоув.

В то же время он подчеркнул, что переходный период после Brexit, который должен закончиться в декабре этого года, не будет продлен.

Следующий раунд переговоров должен начаться 18 марта, а заседание совместного комитета запланировано на 30 марта.

Ранее посол ЕС в Британии Жоао Вале де Алмейда также заявил, что переговоры могут быть отложены: "Я не думаю, что мы можем что-то исключать в данный момент, учитывая масштабы этого кризиса".

Во вторник представитель Даунинг-стрит заявил журналистам, что не планирует откладывать обсуждение, добавив, что "обе стороны очень хорошо осведомлены о графике, по которому они работают".