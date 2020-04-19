Ирландия не ждет на переполненные пабы в ближайшее время

Ирландия вряд ли допустит возвращение крупных массовых собраний в этом году, хотя ограничения по пребыванию людей дома могут уже начать отменять с 5 мая.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом в воскресенье заявил министр здравоохранения страны Саймон Харрис.

"Я не вижу, как люди снова могут оказаться в переполненных пабах, если этот вирус все еще будет с нами, и пока у нас нет вакцины или эффективного лечения", - сказал Харрис.

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По его словам, ограничения на пребывание дома могут быть отменены с 5 мая.

В то же время Харрис предупредил, что любые ослабления серьезных ограничений будут осуществляться медленно и на поэтапной основе. А пожилым людям, вероятно, придется оставаться в изоляции длительное время.

"Я осознаю тот факт, что дистанцирование может полностью оставаться реальностью в течение достаточно длительного периода времени, потому что мы знаем, что люди, достигшие определенного возраста, уязвимы. Но есть ли безопасный способ, когда они могут время от времени выходить и гулять? ", - сказал Гаррис.

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Сейчас люди в Ирландии могут ходить в магазин за продуктами или заниматься короткими физическими упражнениями в радиусе 2 км от своего дома. Людям, которым более 70 лет, не позволяют выходить из дома.

Напомним, премьер-министр Ирландии Лео Варадкар вернулся к работе врачом, чтобы помочь во время вспышки коронавируса.

Об ослаблении карантина в других странах читайте в аналитической статье: Долго, медленно и не всюда: как и когда Европа планирует выходить из карантина.