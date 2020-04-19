Ірландія не чекає на переповнені паби найближчим часом

Ірландія навряд чи допустить повернення великих масових зібрань у цьому році, хоча обмеження щодо перебування людей удома можуть вже почати скасовувати з 5 травня.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це у неділю заявив міністр охорони здоров’я країни Саймон Гарріс.

"Я не бачу, як люди знову можуть опинитися в переповнених пабах, якщо цей вірус все ще буде з нами, і поки у нас немає вакцини або ефективного лікування", - сказав Гарріс.

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За його словами, обмеження на перебування вдома можуть бути скасовані з 5 травня.

Водночас Гарріс попередив, що будь-які ослаблення найсерйозніших обмежень будуть здійснюватися повільно і на поетапної основі. А людям похилого віку, ймовірно, доведеться залишатися в ізоляції тривалий час.

"Я усвідомлюю той факт, що дистанціювання може цілком залишатися реальністю протягом досить тривалого періоду часу, тому що ми знаємо, що люди, які досягли певного віку, є вразливими. Але чи є безпечний спосіб, коли вони можуть час від часу виходити і прогулюватися?", - сказав Гарріс.

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Зараз люди в Ірландії можуть ходити в магазин за продуктами або займатися короткими фізичними вправами в радіусі 2 км від свого будинку. Людям, яким більше 70 років, не дозволяють виходити з дому.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар повернувся до роботи лікарем, щоб допомогти під час спалаху коронавірусу.

Про послаблення карантину у інших країнах читайте у аналітичній статті Довго, повільно та не всюди: як та коли Європа планує виходити з карантину.