Лидер ирландских националистов переболела коронавирусом

Лидер ирландской левонационалистической партии Sinn Féin Мэри Лу Макдональд заявила во вторник, что переболела коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Макдональд сообщила, что сдала тест на коронавирус 28 марта и долгое время чувствовала себя очень плохо. Результат теста подтвердил заболевание, но сейчас Макдональд чувствует себя хорошо и на следующей неделе рассчитывает вернуться на работу.

"Врач сообщил мне, что я больше не инфицирована и не заразна, и это большое облегчение после нескольких недель очень нездорового состояния", - рассказала Макдональд.

"На выходных у меня был регресс выздоровления, у меня возник поствирусный плеврит в правом легком. Я принимаю лекарства и очень хорошо на них реагирую, и я надеюсь вернуться на работу в следующий понедельник", - добавила она.

Левонационалистическая партия Sinn Féin во главе с Макдональд в феврале получила исторический результат на выборах в Ирландии и стала второй крупнейшей партией парламента.

Две центристские партии, Fine Gael и Fianna Fail, которые были у власти по очереди в течение всей истории Ирландии, отказываются работать с Sinn Féin и работают над формированием коалиционного правительства, хотя являются историческими соперницами.

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