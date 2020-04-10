В Ирландии карантин продлится еще несколько недель - министр

Министр здравоохранения Ирландии Саймон Харрис ожидает, что значительные ограничения для замедления распространения коронавируса будут действовать в стране еще несколько недель.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTE.

Саймон сказал, что нынешние ограничения точно не будут отменены в эти выходные. "Просто, чтобы быть откровенным и честным с людьми, существующие ограничения не будут сняты завтра, мы должны будем придерживаться их", - сказал он.

"Вероятность завтрашнего дня состоит в том, что Национальная группа по чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения порекомендует нам продолжать действовать с очень строгими ограничениями ... Я ожидаю, что это будет период в недели", - добавил министр.

По словам Харриса, вирус, вероятно, будет распространяться еще долгое время, а цель правительства состоит в том, чтобы добраться до стадии, когда люди снова могут видеть друг друга, потому что ситуация была взята под контроль.

Он призвал всех, кто собирается в эти выходные поехать в дом отдыха, остаться дома. "Если мы ошибемся в эти выходные, мы в конечном итоге откатимся назад", - сказал он.

С начала эпидемии в Ирландии зафиксировано 6074 случаев коронавируса, в результате болезни умерли 235 человек.