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В Британии почти вдвое увеличилось количество умерших от коронавируса за сутки

Вторник, 21 апреля 2020, 18:25

В больницах Великобритании за минувшие сутки от коронавируса умерли 823 человека и это почти вдвое больше, чем днем ​​ранее.

Как пишет "Европейская правда", такие данные обнародовал Департамент здравоохранения и социальной защиты.

В понедельник сообщалось о 449 погибших, в воскресенье власти официально сообщали о 439 погибших. Максимум смертности зафиксировали 10 апреля, когда за сутки умерли 980 человек.

Общее количество погибших от коронавируса в больницах выросло до 17 337.

Число подтвержденных заражений коронавирусом в Британии достигло 129 044. За последние сутки обнаружили 4301 новых случаев и это на 300 меньше, чем накануне.

Тест на коронавирус сдали уже 535 342 британцев.

Сегодня сообщалось, что настоящий показатель количества умерших среди инфицированных коронавирусом в Англии и Уэльсе был на 41% больше, чем ежедневные данные правительства, предоставленные до 10 апреля.

На прошлой неделе правительство страны расширило круг лиц, которых должны тестировать в первую очередь.

16 апреля Великобритания решила еще на три недели продлить действие карантинных мер в связи с пандемией.

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