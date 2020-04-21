В Британии почти вдвое увеличилось количество умерших от коронавируса за сутки

В больницах Великобритании за минувшие сутки от коронавируса умерли 823 человека и это почти вдвое больше, чем днем ​​ранее.

Как пишет "Европейская правда", такие данные обнародовал Департамент здравоохранения и социальной защиты.

В понедельник сообщалось о 449 погибших, в воскресенье власти официально сообщали о 439 погибших. Максимум смертности зафиксировали 10 апреля, когда за сутки умерли 980 человек.

Общее количество погибших от коронавируса в больницах выросло до 17 337.

As of 9am 21 April, 535,342 tests have concluded, with 18,206 tests on 20 April.



397,670 people have been tested of which 129,044 tested positive.



As of 5pm on 20 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 17,337 have sadly died. pic.twitter.com/rLnm7MWxEw — Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) April 21, 2020

Число подтвержденных заражений коронавирусом в Британии достигло 129 044. За последние сутки обнаружили 4301 новых случаев и это на 300 меньше, чем накануне.

Тест на коронавирус сдали уже 535 342 британцев.

Сегодня сообщалось, что настоящий показатель количества умерших среди инфицированных коронавирусом в Англии и Уэльсе был на 41% больше, чем ежедневные данные правительства, предоставленные до 10 апреля.

На прошлой неделе правительство страны расширило круг лиц, которых должны тестировать в первую очередь.

16 апреля Великобритания решила еще на три недели продлить действие карантинных мер в связи с пандемией.