Париж збирається зробити низку вулиць повністю пішохідними

Міська влада Парижу збирається зробити низку вулиць повністю пішохідними, якщо після послаблення карантину 11 травня рух авто стане дуже інтенсивним.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповіла мер Парижу Анн Ідальго в інтерв’ю Journal du Dimanche.

Анн Ідальго розглядає варіант змінити схему руху транспорту, якщо після послаблення карантину 11 травня він стане дуже інтенсивним, та планує зробити низку вулиць міста повністю пішохідними.

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"Якщо автомобільний трафік стане дуже інтенсивним, я проситиму змінити схему руху. Йдеться про здоров’я парижан. Масштабне збільшення кількості автомобільного транспорту призведе до збільшення забруднення повітря, яке щорічно спричиняє близько 48 тисяч передчасних смертей у Франції, з них 6500 – у столичному регіоні, - зазначає Анн Ідальго. – Крім того, дослідження показали, що забруднення повітря твердими частками прискорює поширення коронавірусу".

Також мер пропонує зробити повністю пішохідними низку вулиць у центрі Парижу, зокрема, Petits-Champs, Monsigny, Mouffetard, Faubourg-Saint-Denis, Aligre, Carrousel du Louvre. Багато з них – зовсім вузькі, і зараз там лише односторонній рух.

Крім того, на її думку, можна було б закрити для автомобільного руху дороги, які проходять впритул до шкіл – у години, коли діти йдуть на перший урок та коли більшість звільняються після уроків, або ж постійно. Це було однією з її передвиборчих обіцянок.

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Як повідомлялося раніше, Анн Ідальго також анонсувала створення у Парижі 50 км додаткових смуг для велосипедистів, щоб заохотити людей пересісти на велосипеди і розвантажити громадський транспорт на етапі виходу з карантину.

У середу, 6 травня, влада паризького регіону, профспілки і громадські організації підписали хартію, покликану обмежити кількість поїздок у громадському транспорті в години пік після зняття карантинних заходів 11 травня. Підприємства дозволять більшій частині співробітників працювати з дому та змінити години роботи для того, щоб уникнути перевантаженості метро і автобусів.

Мер також просила дозволити відкрити у столиці сади й парки з 11 травня, у рамках послаблення карантинних обмежень, проте цього не дозволили зробити, посилаючись на те, що Іль-де-Франс та безпосередньо Париж – один з двох регіонів, що найбільше постраждали від епідемії. Мер заявляє, що місто має план, як контролювати кількість відвідувачів у парках після відкриття, та додає, що все закінчиться "скупченнями людей на тротуарах, якщо парки не будуть відкриті".

Нагадаємо, на минулому тижні схожі заходи анонсувала міська влада Мадриду та Брюсселю.