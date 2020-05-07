Парижский регион изменит рабочие часы и введет спецпропуска, чтобы разгрузить транспорт

Власти парижского региона Иль-де-Франс, профсоюзы и общественные организации в среду, 6 мая, подписали хартию, призванную ограничить число поездок в общественном транспорте в час пик после снятия карантинных мер 11 мая.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

Согласно достигнутым договоренностям, компании позволят большей части сотрудников работать из дома, а также изменят часы работы, чтобы избежать перегруженности метро и автобусов.

Как рассказала председатель региона Иль-де-Франс Валери Пекресс, организации призвали после 11 мая позволить всем сотрудникам, переведенным на удаленную работу, продолжить ее.

Через неделю 10% наемных работников переведут в офис, а через две недели - 20%.

Для тех, кто будет вынужден приезжать на рабочее место, изменят график: рабочий день для всех будет начинаться и заканчиваться в разное время.

Главная цель договоренностей - снизить пассажиропоток в общественном транспорте более чем в три раза по сравнению с периодом до начала карантина. Днем транспортные операторы RATP и SNCF, осуществляющие пассажирские перевозки в Иль-де-Франс, должны перевозить не более 1,5 миллиона пассажиров, тогда как обычно эта цифра превышает пять миллионов.

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Одна из мер, которая поможет регулировать пассажиропоток и не допустить давки - введение специальной справки от работодателя, которая позволит пассажирам ездить общественным транспортом в определенное время.

Поездки на автомобиле или велосипеде ограничивать не будут. Как будет организован контроль, станет известно в ближайшие дни.

После 11 мая ношение масок в общественном транспорте станет обязательным.

Как сообщалось, Париж на этапе ослабления карантина планирует оставить "велосипедными" около 50 км некоторых из самых оживленных улиц города. Еще 30 улиц будут действовать только для пешеходов. Мэр Парижа Анн Идальго говорит, что некоторые закрытия улиц могут стать постоянными.