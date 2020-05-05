Мэр района Праги, где снесли статую Конева, обратился в Еврокомиссию в связи с угрозами РФ

Мэр района Прага 6 Ондржей Колар обратился с открытым письмом к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, требуя осудить Россию за атаки на государство-члена ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на iRozhlas.

В письме Колар заявил, что нет ничего особенного в том, что Прага 6 демонтировала статую советского маршала, поскольку она является собственностью городского района, и он вправе распоряжаться ею в соответствии с чешским законодательством.

"Однако акт снятия статуи с пьедестала вызвал совершенно неуместную реакцию со стороны Российской Федерации, которая в ответ на это совершенно законное решение Праги 6 решила ответить угрозами и совершенно неуместным вмешательством во внутренние дела Праги 6, Праги как таковой и Чехии", - написал Колар.

Статуя, оцененная экспертом в 13 млн крон, сейчас хранится в хранилище в Мешице под Прагой. Ее планируют разместить в музее памяти ХХ века, который готовится построить столица. Статуя будет передана музею бесплатно и останется собственностью Праги 6.

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"Русские уже год называют нас нацистами, меня лично - "гауляйтером", российское посольство в Праге и российские чиновники через социальные сети и дезинформационные сайты призывают чешских граждан физически ликвидировать тех, кто поставил "лайк" демонтажу статуи", - заметил мэр.

По словам Колара, Россия обвиняет западные страны в фальсификации и переписывании истории и ведет гибридную войну против Европейского Союза.

"Госпожа президент, я прошу и настоятельно призываю вас сделать все возможное, чтобы дать понять России, что такое поведение неприемлемо", - обратился он к фон дер Ляйен.

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В случае посягательств на сущность демократии и свободы Европа должна показать, что такое поведение считается посягательством на ее сущность, и безоговорочно осудить такие действия, считает Колар.

Напомним, чешское издание Respekt рассказало детали о приезде представителя российской спецслужбы в Прагу, после которого мэр города и главы двух районов получили охрану.

Сообщается, что российский спецагент прибыл в аэропорт Вацлава Гавела из России три недели назад. У него был российский дипломатический паспорт.

Чешские силовики, отмечает издание, знали о приезде россиянина и оценили, что он может представлять риск для нескольких чешских политиков, чьи действия в последние месяцы спровоцировали гнев Москвы.

Москва угрожала Праге возмездием за статую Конева. Министр обороны России Сергей Шойгу призвал к судебному преследованию людей, стоявших за демонтажем памятника. В России с начала апреля действует закон, предусматривающий до пяти лет лишения свободы за порчу воинских захоронений и памятников, как в России, так и за рубежом.