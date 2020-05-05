Мер району Праги, де знесли статую Конєва, звернувся до Єврокомісії через погрози РФ

Мер району Прага 6 Ондржей Колар звернувся з відкритим листом до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, вимагаючи засудити Росію за напади на державу-члена ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на iRozhlas.

У листі Колар заявив, що немає нічого особливого в тому, що Прага 6 демонтувала статую радянського маршала, оскільки вона є власністю міського району, і він має право розпоряджатися нею відповідно до чеського законодавства.

"Однак акт зняття статуї з п'єдесталу викликав абсолютно недоречну реакцію з боку Російської Федерації, яка у відповідь на це абсолютно законне рішення Праги 6 вирішила відповісти погрозами і абсолютно недоречним втручанням у внутрішні справи Праги 6, Праги як такої і Чехії",- написав Колар.

Статуя, оцінена експертом в 13 мільйонів крон, зараз зберігається в сховищі в Мешице під Прагою. Її планують розмістити в музеї пам'яті ХХ століття, який готується побудувати столиця. Статуя буде передана музею безкоштовно і залишиться власністю Праги 6.

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"Росіяни вже рік називають нас нацистами, мене особисто - "гауляйтером", російське посольство в Празі і російські чиновники через соціальні мережі і дезінформаційні сайти закликають чеських громадян фізично ліквідувати тих, хто поставив "лайк" демонтажу статуї", - зауважив мер.

За словами Колара, Росія звинувачує західні країни у фальсифікації та переписуванні історії і веде гібридну війну проти Європейського Союзу.

"Пані президент, я прошу і наполегливо закликаю вас зробити все можливе, щоб дати зрозуміти Росії, що така поведінка неприйнятна", - звернувся він до фон дер Ляєн.

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У разі посягань на сутність демократії і свободи Європа повинна показати, що така поведінка вважається посяганням на її сутність, і має беззастережно засудити такі дії, вважає Колар.

Нагадаємо, чеське видання Respekt розповіло деталі про приїзд представника російської спецслужби до Праги, після якого мер міста та голови двох районів отримали охорону.

Повідомляється, що російський спецагент прибув в аеропорт Вацлава Гавела з Росії три тижні тому. У нього був російський дипломатичний паспорт.

Чеські силовики, зазначає видання, знали про приїзд росіянина, та оцінили, що він може становити ризик для кількох чеських політиків, чиї дії в останні місяці спровокували гнів Москви.

Мова про Ондржея Колара, голову 6-го району Праги, в якому було демонтовано пам'ятник радянському маршалу Івану Конєву, а також мера Праги Зденека Гржиба, чий кабінет розпорядився переіменувати площу перед російським посольством на честь вбитого російського опозиційного політика Бориса Нємцова.

Москва погрожувала Празі відплатою через статую Конєва. Міністр оборони Росії Сергєй Шойгу закликав до судового переслідування людей, що стояли за демонтажем пам'ятника. У Росії з початку квітня діє закон, який передбачає до п'яти років позбавлення волі за псування військових поховань і пам'ятників, як в Росії, так і за кордоном.