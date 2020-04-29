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Премьер Чехии предостерег Россию от вмешательства в ее внутренние дела

Среда, 29 апреля 2020, 10:02

В связи с информацией о предполагаемом пребывании российского агента на территории Чехии премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что Чешская Республика является суверенным государством и не позволит другим влиять на собственную политику.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

"Мы - суверенное государство, и нам определенно не понравится, если любая из крупных мировых держав каким-то образом влияет на наши политические дела", - сказал Бабиш.

По словам Бабиша, нынешними спорами с Москвой занимается министр иностранных дел Томаш Петршичек.

Однако, по словам премьера, ситуация не требует таких шагов, как высылка российского посла.

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Напомним, чешское издание Respekt рассказало детали о приезде представителя российской спецслужбы в Прагу, после которого мэр города и главы двух районов получили охрану.

Сообщается, что российский спецагент прибыл в аэропорт Вацлава Гавела из России три недели назад. У него был российский дипломатический паспорт.

Чешские силовики, отмечает издание, знали о приезде россиянина, и оценили, что он может представлять риск для нескольких чешских политиков, чьи действия в последние месяцы спровоцировали гнев Москвы.

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