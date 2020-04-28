Совет Европы призывает четко ограничить время применения приложений для отслеживания контактов и гарантировать добровольность и безопасность их использования.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в совместном заявлении председателя комитета Совета Европы "Convention 108" по защите данных Алессандры Пьеруччи и уполномоченного Совета Европы по защите данных Жана-Филиппа Вальтера.

Поводом для заявления стала разработка рядом европейских стран приложений для отслеживания контактов больных коронавирусом как инструмента, который может помочь снизить риск повторных вспышек после ослабления карантина.

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"Если применяются такие решения, необходимы четкие юридические и технические меры предосторожности, чтобы снизить риски для защиты персональных данных и приватности.

Если такие приложения используются, это должно происходить исключительно в течение ограниченного во времени периода и исключительно на добровольных началах.

Эти приложения должны иметь предусмотренные разработчиками предохранители, чтобы минимизировать риски - чтобы данные о пребывании людей не использовались, чтобы не допускалась идентификация пользователей ", - отмечают в коммюнике.

Напомним, приложения для отслеживания контактов на основе Bluetooth-технологии среди стран Европы разрабатывают как минимум Дания, Италия и Великобритания.

Предполагается, что приложения будут собирать только анонимизированные данные, а их использование будет исключительно добровольным.