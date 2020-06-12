Макрон может приехать в Украину до конца года - ОП
Президент Франции Эммануэль Макрон может посетить Украину в конце этого года.
Об этом шла речь на встрече украинской делегации и внешнеполитического советника французского президента Эммануэля Бонна, которая состоялась в пятницу в Париже, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу офиса украинского президента.
В сообщении отмечается, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак и Эммануэль Бонн "обсудили подготовку предстоящего визита президента Франции Эммануэля Макрона в Украину, который может состояться до конца этого года".
Сообщается, что на встрече стороны обсудили ход Минского процесса и двустороннее сотрудничество Украины и Франции.
Отметим, Министерство иностранных дел Украины сообщало о начале подготовки к официальному визиту президента Франции в Украину 22 января этого года.
Как известно, президент Владимир Зеленский ездил с официальным визитом во Францию в июне 2019 года.
В ноябре Офис президента сообщил, что Зеленский и Макрон договорились о визите президента Франции в Украину.
Макрон и Зеленский также встречались 9 декабря в Париже во время проведения саммита в "нормандском формате".