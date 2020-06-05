Меркель поддержала изменения в Минском формате, инициированные Украиной - ОП

Президент Владимир Зеленский в пятницу провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, во время которого, как заявили в офисе президента, она поддержала инициированные Украиной изменения в Минском формате.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как отметили в пресс-службе офиса президента по итогам разговора, "канцлер Ангела Меркель заявила о поддержке изменений в работе Трехсторонней контактной группы, инициированных Украиной".

Зеленский отметил, что в телефонном разговоре оба лидера "подтвердили необходимость последовательной имплементации всех договоренностей, достигнутых на саммите" нормандской четверки "в Париже".

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"Их эффективное выполнение проложит путь к саммиту в Берлине", - подчеркнул президент.

Меркель и Зеленский обсудили также итоги рабочего визита украинской делегации в Германию 2 июня, сообщили в пресс-службе офиса президента.

Зеленский подтвердил "настрой на максимальную координацию усилий" с партнерами в вопросах мирного урегулирования на Донбассе - Германией и Францией.

Зеленский также поблагодарил за четкую и последовательную позицию Германии в отношении невозможности изменения формата Группы семи до полного восстановления территориальной целостности Украины.

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Это был одиннадцатый по счету разговор двух лидеров в течение первого года президентства Зеленского, подчеркнул посол Украины в Германии Андрей Мельник.

После недавнего визита в Берлин глава МИД Дмитрий Кулеба анонсировал новые переговоры "нормандской четверки" на уровне министров уже в скором времени.

Кулеба не уточнил, будет ли это личная встреча министров, или же в виде видеоконференции.

Что касается "нормандского саммита" с участием лидеров стран, то его проведение будет зависеть от ситуации с пандемией.

Подробнее о ходе переговоров читайте в статье: "Мы попытаемся, если у Минска вообще есть шансы": что происходит в переговорах по Донбассу