Глава МИД Эстонии осудил позицию Путина по поводу оккупации СССР стран Балтии

Глава МИД Эстонии осудил позицию президента России по поводу оккупации Советским Союзом стран Балтии в годы Второй мировой войны.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ERR, об этом он написал в своем Facebook.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу осудил позицию президента России Владимира Путина по поводу интерпретации истории стран Балтии в годы Второй мировой войны.

Основанием для его заявлений стала статья Путина, которая появилась вчера в издании National Interest.

"Президент России Владимир Путин продолжает представлять ложный исторический нарратив. Он отдельно говорит и о Балтийских странах, ссылаясь на то, что страны Балтии присоединились к Советскому Союзу на основании договора и с согласия избранных народных представителей и это соответствовало международному и внутригосударственному праву того времени. Эти утверждения ложные от начала и до конца, и я их осуждаю. Особенно цинично озвучивать такие утверждения на неделе, когда исполняется 80 лет с момента противоправной оккупации Балтийских стран", - отметил Урмас Рейнсалу.

Tänases ajakirjas National Interest avaldatud artiklis teise maailmasõja kohta jätkab Venemaa president Putin võltsi... Опубліковано Urmas Reinsalu Пʼятниця, 19 червня 2020 р.

Также глава МИД Эстонии среагировал на упоминание российским президентом роли Нюрнбергского процесса, отметив, что осуждение преступлений против человечности важно, и исходя из этого - "в интересах общего будущего Европы – на открытом международном судебном заседании дать правовую оценку этим преступлениям против человечества, совершенным во время режима, поддерживавшего коммунистическую антигуманистическую идеологию Советского Союза".

Напомним, накануне МИД Эстонии вызвало посла России из-за предложения Госдумы об отмене принятого Съездом народных депутатов СССР тридцать лет назад решения осудить пакт Молотова - Риббентропа.

Аналогично отреагировали в МИД Литвы, а Сейм страны осудил попытки России переписать историю.