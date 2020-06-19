Глава МЗС Естонії засудив позицію Путіна щодо окупації СРСР країн Балтії

Глава МЗС Естонії засудив позицію президента Росії щодо окупації Радянським Союзом країн Балтії в роки Другої світової війни.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на ERR, про це він написав у своєму Facebook.

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу засудив позицію президента Росії Володимира Путіна щодо інтерпретації історії країн Балтії в роки Другої світової війни.

Підставою для його заяв стала стаття Путіна, яка з’явилася вчора у виданні National Interest.

"Президент Росії Володимир Путін продовжує просувати неправдивий історичний наратив…. Він стверджує, що країни Балтії приєдналися до СРСР на основі угоди та за згодою обраних народних представників, і це відповідало міжнародному та національному праву того часу. Ці твердження цілком і повністю неправдиві, і я їх засуджую. Особливо цинічно лунають такі заяви у тиждень, коли виповнюється 80 років з моменту протиправної окупації Балтійських країн", - зазначив Урмас Рейнсалу.

Tänases ajakirjas National Interest avaldatud artiklis teise maailmasõja kohta jätkab Venemaa president Putin võltsi... Опубліковано Urmas Reinsalu Пʼятниця, 19 червня 2020 р.

Також глава МЗС Естонії зреагував на згадку Путіним ролі Нюрнберзького процесу, зазначивши, що засудження злочинів проти людяності важливе, а відтак "в інтересах спільного майбутнього Європи – на відритому міжнародному судовому засіданні дати правову оцінку злочинам проти людяності, скоєним під час режиму, який підтримував комуністичну антигуманістичну ідеологію Радянського Союзу".

Нагадаємо, напередодні МЗС Естонії викликало посла Росії через пропозицію Держдуми щодо скасування прийнятого З'їздом народних депутатів СРСР тридцять років тому рішення засудити пакт Молотова - Ріббентропа.

Аналогічно відреагували в МЗС Литви, а Сейм країни засудив спроби Росії переписати історію.