Гонка с вирусом: как пандемия повлияла на политические расклады в США

Як пандемія вплине на перебіг президентських виборів у Сполучених Штатах?

Адже США зараз посідають перше місце за кількістю жертв COVID-19, і це ставить під загрозу передвиборчу кампанію.

Зазвичай саме у квітні та травні кандидати проводять масштабні зустрічі з виборцями, інші елементи передвиборчих кампаній також вже мали б йти повним ходом. Однак цьогоріч все інакше: масові зібрання заборонені у рамках повномасштабного карантину.

Крім того, варто врахувати і те, що вже майже 20 мільйонів американців втратили роботу у зв’язку з пандемією, що теж впливає на настрої як мешканців країни, так і кандидатів на пост президента.

Трамп: ставка на економіку

Чи став спалах коронавірусу тим самим "чорним лебедем", який докорінно змінив передвиборчі розклади?.

За даними Morning Consult, 42% респондентів вважають, що Байден впорався б із коронавірусною кризою краще за Трампа, а 44% вважають кандидата від демократів лідером, кращим за нинішнього президента.

Втім, у питанні відновлення економіки після кризи американці більше довіряють саме Дональду Трампу (43%). Ймовірно, на це впливає той факт, що попри різке зростання рівня безробіття та інші тимчасові економічні труднощі, усе це буде маловідчутним для пересічних американців до листопада (місяця проведення виборів), тим більше за наявності програми додаткових виплат.

Тому розв’язання економічних проблем є основною ставкою Трампа на цих виборах.

Президент США постійно наголошує, що саме за його правління держава є в найкращому економічному стані за всю свою історію.

Втім, знову ж таки, пандемія внесла корективи у це твердження. Процес відновлення американської економіки після цих "американських гірок" стане ключовим для подальшої кампанії Трампа.

Також на підтримку цього наративу грає той факт, що Трамп підтримує протести за скасування карантину в низці штатів, вмотивовуючи це економічними чинниками.

Однак поки що на цьому полі Трамп має і проблеми. Його постійно критикують за надто повільну реакцію на поширення вірусу в США.

Згідно з дослідженням Колумбійського університету, якби США ввели режим "соціального дистанціювання" в березні на тиждень раніше, померлих від вірусу було б на 36 тисяч менше.

Враховуючи те, що Сполучені Штати є лідером за кількістю смертей внаслідок COVID-19, ці дані фактично показують певні провали заходів Трампа, вжитих проти поширення вірусу.

Американці це помічають: згідно з опитуваннями, 52% респондентів вважають, що Дональд Трамп не порається з кризою належним чином. Його брифінги останнім часом проходять у "захисному" режимі, де він намагається звинуватити журналістів у "дурних запитаннях", хоча сам Трамп під час одного з брифінгів рекомендував вживати відбілювач як жарознижувальний засіб.

Скандальним став нещодавній брифінг президента США, на якому Трамп порадив журналістці азійського походження "запитати у Китаю" про те, як почався спалах вірусу і що з цим робити, хоча запитання журналістки не було безпосередньо пов’язане з КНР.

Після того, як вона хотіла з’ясувати, чи є в цій відповіді расистський підтекст, Трамп зупинив брифінг.

Варто також не забувати, що в так званих "змінних штатах" (які в різні роки голосують за різні партії), на перевагу в яких сподівається президент, поширення вірусу набуло найбільших масштабів, що також не грає на руку його передвиборчій кампанії.

Коронавірус став викликом і для республіканців.

Як повідомляє The New York Times, перед республіканцями-центристами постала дилема – підтримати навіть найбільш контроверсійні ініціативи та дії Трампа в рамках "партійної солідарності" чи відректися від них з огляду на ту ж контроверсійність.

І хоча вона виникла ще одразу з початку каденції президента США, під час пандемії це питання загострилося, оскільки суперечливих дій з боку Трампа значно побільшало. Наприклад, у своїх округах республіканці уникають відповідей на запитання щодо прямої відповідальності Республіканської партії за дії Трампа.

Новий двопартійний законопроєкт, що вимагає перевірки дій Трампа та його адміністрації для подолання COVID-19 після завершення пандемії, є ще одним чинником, що дестабілізує клімат у партії.

Дві ставки Байдена

До завершення активної фази пандемії кандидату від Демократичної партії Джо Байдену доводиться робити ставку лише на стріми та брифінги зі свого дому через соцмережі.

Формат його кампанії кардинально змінився: партія має висунути його кандидатуру на Національному конвенті демократів (найбільший та найголовніший з’їзд партії), який було перенесено з липня на серпень. Втім, стрімкий розвиток пандемії у країні не вселяє оптимізму щодо проведення цього заходу саме влітку.

Однак його проведення має багато цілей, серед яких є і фінансова. Цей з’їзд є великим майданчиком для фандрейзингу, що фактично визначає масштаб та розмах майбутньої кампанії.

Якщо з’їзд все-таки не проведуть, коштів на те, щоб кампанія Байдена була конкурентоздатною на тлі кампанії Трампа, просто може не вистачити.

Втім, така ситуація не змінила тон та настрій кампанії Байдена. Вона спирається на один меседж: "На Дональда Трампа не можна покластися".

Байден хоче всіма силами показати, що стабільність у його особі – це те, що необхідно зараз США.

Крім того, кандидат від демократів робить ставку на питання охорона здоров’я – одну з головних проблем для американців, особливо в умовах пандемії.

На тлі ситуації з COVID-19 все більше громадян відчувають потребу у запровадженні безкоштовної медицини. Проте позиція Трампа залишається незмінною – він прагне замінити Акт щодо доступної медицини ACA (Affordable Care Act, відомий як Obamacare) своїми напрацюваннями в цій галузі, зокрема скасувавши дію закону через Верховний суд.

Ці плани активно критикує демократична більшість у Палаті представників – на їхню думку, план, запропонований Трампом, не є ефективним та має багато недоліків, що залишають пересічних американців без доступної медицини.

Натомість Байден у своїй кампанії наголошує на тому, що вдосконалюватиме ACA та створить державний план медичного страхування, який зможе придбати кожен американець.

Ще одна ключова для Байдена сфера – економіка.

Сполучені Штати досить швидко вийшли з попередньої фінансової кризи. В ті части Байден був віцепрезидентом, і це дає американцям надію на такий само швидкий вихід і з нинішньої кризи.

Хай там як, а саме перебіг епідемії має стати ключовим фактором виборів.

Якщо вона закінчиться швидше, ніж очікувалося, у Трампа є шанси вийти з цієї кризи переможцем та рятівником.

В іншому разі Байден здаватиметься мудрішим та більш виваженим правителем, що розуміє проблеми суспільства та може вивести країну з кризи.

Автор: Артур Колдомасов,

експерт з міжнародної інформації аналітичного центру ADASTRA