Не более пяти друзей: в Бельгии рекомендуют снова ограничить контакты

Правительство Бельгии приняло решение вернуть еще часть коронавирусных ограничений из-за роста количества новых заражений.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir, об этом сегодня объявила премьер страны Софи Вильмес после заседания Национального совета безопасности.

Людям настоятельно рекомендуют на следующие четыре недели ограничить круг своих контактов с теми, с кем они не проживают в одном доме, до пяти человек - для семьи в целом, а не "до пяти друзей" для каждого члена семьи в отдельности.

Если допускаются контакты с немного большим количеством людей, с ними рекомендуется соблюдать дистанцию ​​и не снимать масок.

Массовые мероприятия не запрещают, но требуют позаботиться о соблюдении всех мер безопасности. Сейчас в помещениях разрешено собирать не более 100 человек, на улице - не более 200, с соблюдением дистанции и масочного режима.

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Собрания компаниями друзей или другими разрешены с участием не более 10 человек. Это касается и торжественных мероприятий, таких как свадьбы.

За покупками просят ходить в одиночестве - кроме тех, кто нуждается в помощи или кому не с кем оставить маленького ребенка, и укладываться в 30 минут, чтобы не создавать скоплений людей в магазине.

Компании просят максимально перевести сотрудников на удаленную работу, или, по крайней мере, поочередно работать в офисе и из дома.

Вчера количество новых заражений в Бельгии впервые с начала мая превысило 500.