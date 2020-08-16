На улицы беларуских городов вышли сотни тысяч людей
На улицы Минска и ряда других беларуских городов вышли сотни тысяч человек.
Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют фото и репортажи с места событий от TUT.BY.
В Минске на протест против фальсификации выборов вышли десятки тысяч человек, по оценке корреспондента - всего около 60 000. Протестующие продолжают подходить большим потоком, многие в бело-красной одежде.
Обновлено: Позже TUT.BY написали, что, по их подсчетам, на проспекте Победителей возле стеллы - уже около 200 тысяч человек. "Радио Свобода" оценивает количество участников в "больше 100 тысяч".
Люди аплодируют, скандируют "Уходи!", "Жыве Беларусь!", "Верным, можам, пераможам!", "Мы не овцы!", "Мы не народец!", "Честные выборы". Авто на улицах сигналят в ответ.
Сообщается, что к акции присоединился машинист минского метро, квоскликнув через устройство связи "Жыве Беларусь!!!", вагон скандировал в ответ.
В Витебске около 10 000 человек разместились по обе стороны площади Победы, акция длится уже полтора часа. Люди скандируют "Уходи!", "Лукашенко - в автозак!", "Выпускай!", "Свободу!".
В Гродно центральные улицы заполнены тысячами митингующих. По оценкам корреспондентов, людей - несколько десятков тысяч.
Около 10 000 человек вышли в Бобруйске.
Акции проходят также в Гомеле, Бресте, Солигорске, Барановичах и других городах. В Бресте в акции присоединился и мэр города.
Беларуские СМИ публикуют также фото с акций поддержки в других странах, в том числе из Киева.
Акции начались вскоре после провластного митинга в поддержку Лукашенко. По сообщениям СМИ, на него людей свозили со всей страны. Как сообщали корреспонденты "Радио Свобода", в начале там было несколько сотен людей, впоследствии подошла колонна еще из нескольких тысяч. В итоге на провластном митинге, по сообщениям "Радио Свобода", собралось около 10 тысяч человек. Официально говорят о 70 тысячах участников.
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