Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Кремле намекают, что Навального отравили уже в Германии

Меркель объяснила, зачем отравили Навального

Литва обвинила российские власти в отравлении Навального

Закрытие границ: Кабмин дополнительно усилил запрет на въезд в Украину






МИД Австрии: виновные в отравлении Навального должны быть наказаны

Среда, 2 сентября 2020, 18:20

Министерство иностранных дел Австрии призвало к прозрачному расследованию отравления российского оппозиционера Навального и привлечения виновных к ответственности.

Об этом говорится в обнародованном в среду заявлении министерства, пишет "Европейская правда".

"Мы вновь призываем к независимому и прозрачному расследованию нападения на лидера российской оппозиции Навального. Виновные должны быть привлечены к ответственности", - говорится в заявлении дипведомства в Twitter.

Читайте также
Кулеба: отравление Навального будет иметь последствия, но не для Северного потока-2

Австрия безоговорочно осуждает применение химического оружия при любых обстоятельствах, добавили в министерстве.

Как сообщалось, в среду 2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили "Новичком".

Также в среду российского посла вызвали в МИД Германии из-за отравления Навального.

Литва обвинила российские власти в отравлении Навального

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Австрія Навальный
powered by lun.ua