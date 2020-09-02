МИД Австрии: виновные в отравлении Навального должны быть наказаны

Министерство иностранных дел Австрии призвало к прозрачному расследованию отравления российского оппозиционера Навального и привлечения виновных к ответственности.

Об этом говорится в обнародованном в среду заявлении министерства, пишет "Европейская правда".

"Мы вновь призываем к независимому и прозрачному расследованию нападения на лидера российской оппозиции Навального. Виновные должны быть привлечены к ответственности", - говорится в заявлении дипведомства в Twitter.

Австрия безоговорочно осуждает применение химического оружия при любых обстоятельствах, добавили в министерстве.

Как сообщалось, в среду 2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили "Новичком".

Также в среду российского посла вызвали в МИД Германии из-за отравления Навального.

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