Кулеба: отравление Навального будет иметь последствия, но не для Северного потока-2
Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что отравление российского оппозиционера Алексея Навального будет иметь последствия - но вряд ли для строительства газопровода "Северный поток-2".
Как сообщает "Европейская правда", об этом Кулеба написал в своем Twitter, отвечая на вопросы пользователей соцсети в среду.
Кулеба напомнил, что Германия последовательно выступает за достройку российского газопровода по дну Балтийского моря.
"Это не новость, что Германия настроена достроить "Северный поток-2". И не новость, что мы этому противодействуем", - отметил Кулеба.
"Но отравление Навального тоже будет иметь последствия", - добавил министр.
Напомним, 2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме российского оппозиционера Алексея Навального обнаружили следы нервно-паралитического вещества из группы "Новичок".
2 сентября канцлер Ангела Меркель вновь подтвердила свою приверженность завершению строительства газопровода "Северный поток-2" несмотря на санкции США.
В то же время Меркель считает нецелесообразным связывать отравление Навального со строительством "Северного потока-2".
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он высказывал свои сомнения относительно газопровода в разговоре с Меркель.