Кулеба: отравление Навального будет иметь последствия, но не для Северного потока-2

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что отравление российского оппозиционера Алексея Навального будет иметь последствия - но вряд ли для строительства газопровода "Северный поток-2".

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кулеба написал в своем Twitter, отвечая на вопросы пользователей соцсети в среду.

Кулеба напомнил, что Германия последовательно выступает за достройку российского газопровода по дну Балтийского моря.

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"Это не новость, что Германия настроена достроить "Северный поток-2". И не новость, что мы этому противодействуем", - отметил Кулеба.

"Но отравление Навального тоже будет иметь последствия", - добавил министр.

Напомним, 2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме российского оппозиционера Алексея Навального обнаружили следы нервно-паралитического вещества из группы "Новичок".

2 сентября канцлер Ангела Меркель вновь подтвердила свою приверженность завершению строительства газопровода "Северный поток-2" несмотря на санкции США.

В то же время Меркель считает нецелесообразным связывать отравление Навального со строительством "Северного потока-2".

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он высказывал свои сомнения относительно газопровода в разговоре с Меркель.