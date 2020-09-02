МЗС Австрії: винні в отруєнні Навального мають бути покарані

Міністерство закордонних справ Австрії закликало до прозорого розслідування отруєння російського опозиціонера Навального і притягнення винних до відповідальності.

Про це йдеться в оприлюдненій у середу заяві міністерства, пише "Європейська правда".

"Ми знову закликаємо до незалежного і прозорого розслідування нападу на лідера російської опозиції Навального. Винні мають бути притягнуті до відповідальності", - зазначається у заяві дипвідомства у Twitter.

Австрія беззастережно засуджує застосування хімічної зброї при будь-яких обставинах, додали у міністерстві.

Як повідомлялося, у середу 2 вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли "Новічком".

Також у середу російського посла викликали в МЗС Німеччини через отруєння Навального.

Литва звинуватила російську владу у отруєнні Навального