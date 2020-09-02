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МЗС Австрії: винні в отруєнні Навального мають бути покарані

Середа, 2 вересня 2020, 18:20

Міністерство закордонних справ Австрії закликало до прозорого розслідування отруєння російського опозиціонера Навального і притягнення винних до відповідальності. 

Про це йдеться в оприлюдненій у середу заяві міністерства, пише "Європейська правда".

"Ми знову закликаємо до незалежного і прозорого розслідування нападу на лідера російської опозиції Навального. Винні мають бути притягнуті до відповідальності", - зазначається у заяві дипвідомства у Twitter.

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Австрія беззастережно засуджує застосування хімічної зброї при будь-яких обставинах, додали у міністерстві.

Як повідомлялося, у середу 2 вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли "Новічком"

Також у середу російського посла викликали в МЗС Німеччини через отруєння Навального.

Литва звинуватила російську владу у отруєнні Навального

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Австрія Навальний
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