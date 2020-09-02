МЗС Австрії: винні в отруєнні Навального мають бути покарані
Міністерство закордонних справ Австрії закликало до прозорого розслідування отруєння російського опозиціонера Навального і притягнення винних до відповідальності.
Про це йдеться в оприлюдненій у середу заяві міністерства, пише "Європейська правда".
"Ми знову закликаємо до незалежного і прозорого розслідування нападу на лідера російської опозиції Навального. Винні мають бути притягнуті до відповідальності", - зазначається у заяві дипвідомства у Twitter.
Австрія беззастережно засуджує застосування хімічної зброї при будь-яких обставинах, додали у міністерстві.
Як повідомлялося, у середу 2 вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли "Новічком".
Також у середу російського посла викликали в МЗС Німеччини через отруєння Навального.
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