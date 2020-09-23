"Он теперь никто": оппозиция призывает к неповиновению самопровозглашенному Лукашенко

Белорусская оппозиция призывает людей к бессрочной акции протеста после тайной "инаугурации" Александра Лукашенко.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на белорусскую службу "Радио Свобода", призыв об этом обнародовал член Координационного совета оппозиции, бывший посол во Франции Павел Латушко.

Он назвал беспрецедентной ситуацию, когда инаугурация проходит в кругу доверенных чиновников, без граждан и дипломатического корпуса, добавив, что это "больше напоминает воровское собрание для коронации очередного вора в законе".

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"С сегодняшнего дня он больше не президент Республики Беларусь. Он просто руководитель ОМОНа, который орудует на улицах без опознавательных знаков, и кучки бюрократов.

Для нас, граждан Беларуси, и для мирового сообщества он теперь - никто. Досадная ошибка истории и позор цивилизованного мира.

Мы никогда не согласимся с фальсификацией и требуем новых выборов. Призываем всех начать бессрочную акцию неповиновения ", - написал Павел Латушко.

Как уже сообщалось, 23 сентября Александр Лукашенко тайно провел церемонию инаугурации.

На 10 утра 23 сентября ни послы, ни министры, с которыми удалось связаться TUT.BY, об инаугурации не слышали.

Как известно, Европейский Союз не признает легитимности Лукашенко и считает результаты выборов президента фальсифицированными.

От редакции. "Европейская правда" отныне будет называть Александра Лукашенко самопровозглашенным президентом Беларуси.