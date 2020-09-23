"Він тепер ніхто": опозиція закликає до непокори самопроголошеному Лукашенку

Білоруська опозиція закликає людей до безстрокової акції непокори після таємної "інавгурації" Алексадра Лукашенка.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на білоруську службу "Радіо Свобода", заклик про це оприлюднив член Координаційної ради опозиції, колишній посол у Франції Павел Латушко.

Він назвав безпрецедентною ситуацію, коли інавгурація проходить у колі довірених посадовців, без громадян та дипломатичного корпусу, додавши, що це "більше нагадує злодійське зібрання для коронації чергового злодія в законі".

"Від сьогодні він більше не президент Республіки Білорусь. Він просто керівник ОМОНу, який орудує на вулицях без розпізнавальних знаків, та купки бюрократів.

Для нас, громадян Білорусі, та для світової спільноти він тепер - ніхто. Прикра помилка історії та ганьба цивілізованого світу.

Ми ніколи не погодимося з фальсифікацією та вимагаємо нових виборів. Закликаємо усіх почати безстрокову акцію непокори", - написав Павел Латушко.

Як вже повідомлялося, 23 вересня Александр Лукашенко таємно провів церемонію інавгурації.

На 10 ранку 23 вересня ні посли, ні міністри, з якими вдалося зв'язатися TUT.BY, про інавгурацію не чули.

Як відомо, Європейський Союз не визнає легітимності Лукашенка і вважає результати виборів президента сфальсифікованими.

Від редакції. "Європейська правда" відсьогодні називатиме Александра Лукашенка самопроголошеним президентом Білорусі.