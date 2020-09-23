Боррель рассказал, какими будут 4 шага ЕС в связи с ситуацией в Беларуси

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал, какими будут ключевые шаги Евросоюза в ответ на ситуацию в Беларуси, сложившуюся после президентских выборов.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в опубликованной им колонке.

По его словам, о такой позиции договорились во время последней встречи министров иностранных дел ЕС, которой предшествовала встреча с главной соперницей Лукашенко Светланой Тихановской.

Читайте также Европарламент принял резолюцию по Беларуси, которая признает Координационный совет оппозиции

Боррель напоминает, что ЕС не признает результатов президентских выборов в Беларуси и считает Лукашенко нелегитимным президентом. "По нашему мнению, инклюзивный политический диалог и новые выборы, которые должны быть свободными и честными - это единственный выход из ситуации", - отмечает он.

Первый шаг - санкции против чиновников режима Лукашенко, причастных к насилию в отношении мирных протестующих и фальсификации выборов. На практике они предусматривают замораживание их активов в ЕС, запрет на финансирование из стран ЕС и запрет въезда в Евросоюз.

"Мы продолжим пересматривать этот список из 40 имен на постоянной основе, учитывая развитие событий. На сегодня уже очевидно, что принять эти санкции - это наша обязанность и вопрос доверия к нам", - отмечает глава дипломатии ЕС.

Второй шаг, пишет он, - поддержка Евросоюзом инициативы по налаживанию общенационального диалога, с привлечением ОСБЕ и Координационного совета оппозиции.

Боррель добавляет, что готов и сам отправиться в Минск, если это поможет процессу, но пока Лукашенко уклоняется от любого диалога с ЕС.

"Мы продолжаем подчеркивать, что ЕС не имеет никаких скрытых намерений и только стремится помочь белорусам выбирать свое будущее, без внешнего вмешательства. Это не геополитический вопрос, это не о выборе между ЕС и Россией. Судьбу Беларуси должен решать ее народ, и только он", - отмечает высокий представитель ЕС.

Боррель упоминает, что акцентировал на этом в общении с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, объясняя позицию Евросоюза и призывая занять такую ​​же.

По его мнению, Россия может помочь тем, что убедит Лукашенко начать диалог с оппозицией.

Третий шаг - полностью пересмотреть отношения ЕС с Беларусью и подготовиться ко всем возможным сценариям, при этом сделать акцент на сотрудничестве с гражданским обществом, независимыми СМИ и студенческих обменах.

Четвертый шаг - выделение 53 млн евро поддержки на юридическую, медицинскую и другую помощь для белорусского народа.

Напомним, на заседании 21 сентября министры не смогли утвердить решение о санкциях против представителей режима Лукашенко. Жозеп Боррель надеется, что это произойдет на следующем заседании глав МИД стран ЕС.

Анонсированные санкции ЕС против должностных лиц режима Лукашенко блокирует Кипр - в обмен требуя от ЕС принять меры в отношении Турции в связи с ее бурильной деятельностью в Восточном Средиземноморье.