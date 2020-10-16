Посол Германии: Россия изменила поведение на встречах Минской ТКГ

Россия на встречах Минской трехсторонней контактной группы в последнее время пытается убеждать, что она не является частью конфликта.

Об этом сказала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью "Европейской правде".

"Выделю одну вещь, которая в целом не нова, но в последнее время стала гораздо заметнее: то, как Россия пытается сделать шаг назад и убедить всех, будто она не является частью "тройки". Что, мол, переговоры ведут ОБСЕ, Украина и сепаратисты. Это неправда, но сейчас они взялись продвигать это везде - и мы им постоянно напоминаем, что в Минскую группу входит Россия, а не сепаратисты. Что Россия является стороной конфликта и согласилась участвовать в его решении - и мы ждем от нее именно этого", - сказала Фельдгузен.

Посол также отметила, что вторым существенным изменением в переговорах стала активность Украины. "Раньше порой было впечатление, что Украина просто реагирует на действия РФ", - добавила она.

Фельдгузен также исключила вариант, по которому Германия и Франция присоединятся к работе Минской ТКГ.

"Нет, такая схема не будет работать. В ТКГ входят представители ОБСЕ, России и Украины, и я не думаю, что моим коллегам из Парижа или Берлина вообще есть смысл там быть. Да, порой они приезжали в Минск, чтобы почувствовать атмосферу - особенно это требовалось новым коллегам, которые начинали заниматься этой темой в МИД - но это были визиты не для участия в "Минске", а для того, чтобы "почувствовать" его. Но их роли в заседаниях ТКГ быть не может", - сказала дипломатка.

Подробнее читайте в статье - "От безвиза до Донбасса: о чем договорились на саммите Зеленский и лидеры ЕС"