Посол Німеччини: Росія змінила поведінку на зустрічах Мінської ТКГ

Росія на зустрічах Мінської тристоронньої контактної групи останнім часом намагається переконувати, що вона не є частиною конфлікту.

Про це сказала посол Німеччини в України Анка Фельдгузен в інтерв'ю "Європейській правді".

"Виділю одну річ, яка загалом не є новою, та останнім часом стала набагато помітнішою: те, як Росія намагається зробити крок назад і переконати всіх, немов вона не є частиною "трійки". Що, мовляв, переговори ведуть ОБСЄ, Україна і сепаратисти. Це є неправдою, але зараз вони взялися просувати це усюди – і ми їм постійно нагадуємо, що до Мінської групи входить Росія, а не сепаратисти. Що Росія є стороною конфлікту і погодилася брати участь у його вирішенні – і ми чекаємо від неї саме цього", - сказала Фельдгузен.

Посол також відзначила, що другою суттєвою зміною у переговорах стала активність України. "Раніше часом було враження, що Україна просто реагує на дії РФ", - додала вона.

Фельдгузен також виключила варіант, за яким Німеччина та Франція долучаться до роботи Мінської ТКГ.

"Ні, така схема не працюватиме. До ТКГ входять представники ОБСЄ, Росії та України, і я не думаю, що моїм колегам з Парижа чи Берліна взагалі є сенс там бути. Так, часом вони приїздили до Мінська, щоби відчути атмосферу – особливо це було потрібно новим колегам, які починали опікуватися цією темою в МЗС – але це були візити не для участі у "Мінську", а для того, щоби "відчути" його. Але їхньої ролі у засіданнях ТКГ не може бути", - сказала дипломатка.

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