В Италии второй день более 19 тысяч инфицированных, общее число превысило полмиллиона
В Италии за последние сутки подтверждено 19 644 новых случая инфицирования коронавируса, что является наибольшим показателем с начала пандемии COVID-19.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.
В Италии третий день подряд фиксируют рекордные показатели: в пятницу было 19 143 случая, а в четверг - 16079.
В субботу было проведено 177669 тестов, примерно на 4300 меньше, чем днем ранее. Соотношение между новыми случаями и проведенными тестами все еще растет и на сегодня составляет 11,05%.
Также отмечается рост количества летальных исходов - 151 (вчера было 91). Последний раз подобный показатель был 21 мая - 156 смертей.
Всего с начала пандемии в Италии подтверждено 504509 заражений, умерли 37 210 инфицированных.
Ломбардия, которая была эпицентром пандемии весной, имеет наибольшее количество инфицированных - 4956 новых случаев за 24 часа, тогда как семь других регионов имеют более тысячи случаев: Пьемонт (+1548), Кампания (1718), Венето (1,729), Лацио ( 1687), Тоскана (1526), Эмилия Романья (1180), Лигурия (1035).
На прошлой неделе Ломбардия уже ввела новые меры по сдерживанию пандемии, в частности, ограничения по обслуживанию клиентов в барах и продажу алкоголя, запрет контактных видов спорта и закрытия игровых залов.
Такие же ограничения вводятся в регионе Лацио, где за последние сутки подтверждено 2913 случаев коронавируса. Комендантский час там начнет действовать с пятницы.
Первым из итальянских регионов ночной комендантский час ввел северный регион Кампания.