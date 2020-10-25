В Італії другий день понад 19 тисяч інфікованих, загалом вже понад пів мільйона

В Італії за останню добу підтверджено 19 644 нові випадки інфікування коронавірусом, що є найбільшим показником з початку пандемії COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Ansa.

В Італії третій день поспіль фіксують рекордні показники: у п’ятницю було 19 143 випадків, а у четвер – 16 079.

У суботу було проведено 177 669 тестів, приблизно на 4300 менше, ніж днем раніше. Співвідношення між новими випадками та проведеними тестами все ще зростає і на сьогодні становить 11,05%.

Також відзначається зростання кількості летальних випадків - 151 (учора було 91). Востаннє подібний показник був 21 травня – 156 смертей.

Загалом з початку пандемії в Італії підтверджено 504 509 заражень, померли 37 210 інфікованих.

Ломбардія, яка була епіцентром пандемії навесні, має найбільшу кількість інфікованих - 4956 нових випадків за 24 години, тоді як сім інших регіонів мають понад тисячу випадків: П’ємонт (+1548), Кампанія (1718), Венето (1,729), Лаціо (1687), Тоскана (1526 ), Емілія Романья (1180), Лігурія (1035).

Нагадаємо, Ломбардія запровадила нічну комендантську годину та обмеження щодо обслуговування клієнтів у барах і продажу алкоголю, заборони контактних видів спорту та закриття ігрових залів.

Такі ж обмеження вводяться в регіоні Лаціо, де за останню добу підтверджено 2913 випадків коронавірусу. Комендантська година там почне діяти з п'ятниці.

Першим з італійських регіонів нічну комендантську годину запровадив північний регіон Кампанія.