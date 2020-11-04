Трамп объявил о своей победе на выборах президента США

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах президента, хотя подсчет голосов еще продолжается.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп сказал на брифинге в Белом доме.

"Мы готовились к большому празднованию. Мы все выиграли. Результаты сегодня вечером были феноменальными... Честно говоря, мы таки выиграли эти выборы", - сказал Трамп.

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Он заявил о победе во Флориде, Джорджии, Северной Каролине и Огайо.

"Мы выиграли в Техасе с преимуществом 700 тысяч голосов, и они даже не включают это в итоги. Мы все выигрывали. И внезапно это было отменено", - сказал Трамп, однако неясно, что он имел в виду.

Трамп также заявил, что обратится в Верховный суд США в связи с ситуацией на выборах. Он утверждает, что с американским народом проводят "крупное мошенничество", не объясняя, как.

Он также сказал о лидерстве в Пенсильвании - как и его соперник Джо Байден ранее в ночь выборов. Однако еще слишком рано говорить о победителе в штате.

После этого выступил вице-президент Майк Пенс, который высказался не столь категорично, заявив, что "мы на пути к победе, и мы снова сделаем Америку великой".

Последние избирательные участки в США закрылись только утром по киевскому времени и подсчет голосов продолжится сегодня в течение дня, и возможно, даже дольше.

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