ЕС пока считает вакцинацию недостаточно надежным параметром для регулирования поездок

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что вакцинация на данный момент не считается достаточно надежным параметром в контексте регулирования поездок в Евросоюз.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Боррель сказал в интервью российскому "Интерфаксу". 4 февраля начался его визит в Россию.

"В свете рисков, создаваемых новыми штаммами вируса, лидеры ЕС недавно признали необходимость дальнейшего пересмотра критериев, с учетом последних научных рекомендаций, а также введения дополнительных мер для необходимых поездок в ЕС. На данный момент вакцинация не считается достаточно надежным параметром", - сказал Боррель.

Он отметил, что сейчас в этом контексте невозможно спрогнозировать, когда страны-члены ЕС решат открыть внешние границы Евросоюза для необязательных поездок.

"Потребуются дополнительные обсуждения в контексте дальнейшего развития пандемии. Одну вещь можно сказать наверняка - мы надеемся на скорейшее и безопасное открытие стран, экономик и границ, и работаем над этим", - подчеркнул высокий представитель ЕС.

Напомним, ранее страны-члены ЕС договорились о совместном формат документов, которые будут подтверждать факт вакцинации от коронавируса, но только для медицинских целей.

Некоторые страны, в частности Греция, ранее выступили за то, чтобы такие сертификаты общего формата - "паспорта вакцинации" - давали вакцинированным людям право на поездки без ограничений.

Однако на саммите лидеры 27 стран-членов согласились с тем, что ЕС необходим общий формат свидетельств о вакцинации, но обсуждение о любом немедицинском использовании этих документов, как в контексте путешествий, решили отложить на будущее.

Подробнее об этом читайте в статье: Шанс на возвращение туризма: как Евросоюз готовится к жизни после вакцинации