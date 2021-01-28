В ЕС договорились о совместном формате сертификатов о вакцинации

Страны-члены ЕС договорились о совместном формате документов, которые будут подтверждать факт вакцинации от коронавируса для медицинских целей.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом сообщил пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам здравоохранения Стефан де Кеерсмакер.

"При поддержке Еврокомиссии, страны-члены согласовали методические рекомендации по доказательствам вакцинации для медицинских целей. Эти методические рекомендации имеют целью обеспечить совместимость сертификатов о вакцинации и определить минимальный набор данных для них. Они также закладывают основу для взаимного доверия - чтобы обеспечить аутентичность и надежность сертификатов", - сообщил он.

Это обеспечит общий формат и содержание свидетельства о вакцинации, которые будут выдаваться вакцинированным европейцам. В дальнейшем специальный орган eHealth Network должен будет определить необходимые требования к защите данных таких сертификатов.

Фактически решение стало продолжением договоренности, которой достигли на январском саммите лидеров.

Напомним, некоторые страны, в частности Греция, выступили за то, чтобы такие сертификаты общего формата - "паспорта вакцинации" - оказывали вакцинированным людям право на поездки без ограничений.

На встрече лидеров 27 стран-членов согласились с тем, что ЕС необходим общий формат свидетельств о вакцинации, но обсуждение о любом немедицинское использование этих документов решили отложить на будущее.

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