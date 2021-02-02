Вице-канцлер Германии уверен, что "Северный поток-2" достроят

Министр финансов и вице-канцлер Германии Олаф Шольц убежден, что спорный трубопровод по дну Балтийского моря "Северный поток-2" будет завершен.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Finanzen.

"Да", - сказал Шольц на конференции, отвечая на вопрос, верит ли он в достройку трубопровода.

"Европейские государства совместно заявили, что они придерживаются мнения, что это европейская дело, и они не хотят, чтобы другие вмешивались. А там посмотрим", - сказал Шольц на конференции "Европа-2021" от изданий Tagesspiegel, Zeit, Handelsblatt и Wirtschaftswoche.

Напомним, накануне государственный секретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон заявил, что считает санкции Евросоюза против РФ недостаточными, и призвал свернуть "Северный поток-2".

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не отказывается от проекта, хотя, вероятно, это станет раздражителем в процессе улучшения отношений с новой администрацией США.

Как известно, российское судно-трубоукладчик "Фортуна", которое строит "Северный поток-2", оказалось под санкциями США. Санкции введены также против российской компании КВТ-РУС, являющейся владельцем судна.

После этого концерн Bilfinger SE вышел из строительства "Северного потока-2", став первой немецкой компанией, оставившей проект российского газопровода.

В самом "Газпроме" также признали, что возникли риски для проекта.