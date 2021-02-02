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Віцеканцлер Німеччини впевнений, що "Північний потік-2" добудують

Вівторок, 2 лютого 2021, 13:28

Міністр фінансів та віцеканцлер Німеччини Олаф Шольц переконаний, що суперечливий трубопровід по дну Балтійського моря "Північний потік-2" буде завершений. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Finanzen.

"Так", - сказав Шольц на конференції, відповідаючи на питання, чи вірить він у добудову трубопроводу. 

 "Європейські держави спільно заявили, що вони дотримуються думки, що це європейська справа, і що вони не хочуть, щоб інші втручалися. А там побачимо", - сказав Шольц на конференції "Європа-2021" від видань Tagesspiegel, Zeit, Handelsblatt та Wirtschaftswoche. 

Нагадаємо, напередодні державний секретар у справах Європи при МЗС Франції Клеман Бон заявив, що вважає санкції Євросоюзу проти РФ недостатніми, і закликав згорнути "Північний потік-2".

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що не відмовляється від проєкту, хоча, ймовірно, це стане подразником у покращенні відносин з новою адміністрацією США. 

Як відомо, російський корабель-трубоукладач "Фортуна", який будує "північний потік-2", опинився під санкціями США. Санкції запроваджені також проти російської компанії КВТ-РУС, яка є власником судна. 

Після цього концерн Bilfinger SE вийшов з будівництва "Північного потоку-2", ставши першою німецькою компанією, яка залишила проєкт російського газопроводу.

У самому "Газпромі" також визнали, що для проєкту з’явилися ризики

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Німеччина Північний потік-2
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