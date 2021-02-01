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Во Франции считают санкции против РФ недостаточными и призывают свернуть "Северный поток-2"

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Во Франции считают санкции против РФ недостаточными и призывают свернуть "Северный поток-2"

Понедельник, 1 февраля 2021, 13:21

Государственный секретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон считает введенные Евросоюзом санкции против России, недостаточными.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в эфире радиостанции France Inter.

"Санкции уже приняты, мы можем принять другие, но мы должны четко понимать, что этого недостаточно", - сказал Бон.

Он также повторил позицию Франции о том, что проект российского газопровода "Северный поток-2" вызывает большие сомнения.

"Северный поток-2" рассматривается (в разрезе санкицй, - ред.), но это решение Германии, поскольку он находится в Германии. И мы всегда говорили, что у нас есть самые большие сомнения по поводу этого проекта", - сказал Бон.

На вопрос о том, означают эти слова призыв к Берлину отказаться от проекта газопровода, Бон ответил: "Именно так, мы уже об этом говорили".

Как известно, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не отказывается от проекта, хотя, вероятно, это станет раздражителем в улучшении отношений с новой администрацией США.

Президент Федерального морского и гидрографического агентства Германии заявила, что строительные работы на газопроводе в водах Германии могут быть остановлены на неопределенный срок, но противники проекта 

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Франция санкции Северный поток-2
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