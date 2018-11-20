Македонский премьер-беглец получил убежище в Венгрии – СМИ

Бывший премьер-министр Македонии Никола Груевски получил убежище в Венгрии.

Об этом сообщила контролируемая венгерским правительством газета Magyar Idők, пишет Reuters.

Не указав источники, издание заявило, что венгерское управления по вопросам иммиграции и предоставления убежища установило, что юридические условия для одобрения просьбы о предоставлении убежища были соблюдены.

Груевски приговорили к двум годам тюрьмы за незаконную покупку бронированного Mercedes за более чем 650 тыс. евро в 2012 году, когда он был премьер-министром. После этого он бежал из Македонии и попросил политического убежища у близкого политического союзника - венгерского премьера Виктора Орбана.

Скопье начало требовать вернуть Груевски на родину, однако у Орбана заявили, что там Груевски угрожает "левое правительство под влиянием американо-венгерского финансиста Джорджа Сороса".

Орбан ранее рассказывал, что Сорос несет значительную личную ответственность за "дестабилизацию" Македонии и "работает над дестабилизацией консервативных, национальных и христианских правительств" в регионе.

Его комментарии сочетались с заявлениями российского правительства, которое активно поддерживало партию Груевски ВМРО-ДПМНЕ и обвиняло внешние силы во вмешательстве в македонскую политику.

Как известно, оппозиционная македонская партия ВМРО-ДПМНЕ выступает против соглашения с Грецией о переименовании страны в Северную Македонию.

Изменение названия Македонии завершит долговременный спор с соседней Грецией, которая, в свою очередь, прекратит блокировать присоединение Македонии к НАТО и Евросоюзу.