Еврокомиссия критически относится к паспортам вакцинации отдельных стран ЕС - СМИ

Европейская комиссия осторожно относится к действиям стран-членов ЕС, которые планируют в одностороннем порядке выдавать сертификат, дающий право на поездки для вакцинированных, предлагая вместо этого общий подход.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Euractiv со ссылкой на источники в ЕС.

"Односторонние паспорта вакцинации создадут некоторые проблемы, поскольку в конечном итоге мы все находимся в общей Шенгенской зоне. Мы не можем предоставлять льготы израильским и британским туристам, в то время как граждане Шенгенской зоны исключены", - сказал источник.

В настоящее время выезд за пределы Евросоюза в значительной степени ограничен. "Политические дебаты продолжаются, но такой шаг никоим образом не должен вызывать дискриминацию", - добавил собеседник.

Лидеры ЕС 25 февраля обсудят предложение Греции о выдаче сертификатов на поездки для тех, кто вакцинировался от COVID-19. Такой сертификат должен избавить путешественников от необходимости проходить тесты на коронавирус или соблюдать карантин.

Однако пока мнения европейцев по этому поводу разделились. Предложение Греции поддерживают в основном страны, экономика которых в значительной степени зависит от туризма, такие как Кипр, Испания, Мальта, Португалия и Италия. Эстония также поддерживает эту идею.

Противники, среди которых Румыния, Германия и Франция, выразили свое несогласие, заявив, что Европа не может иметь сертификат для поездок, пока все граждане ЕС не имеют равного доступа к вакцинам.

Эти страны также выразили сомнения относительно того, обеспечивают ли существующие вакцины достаточную защиту от новых штаммов COVID-19.

Напомним, ранее Греция и Израиль подписали соглашение, которое позволит людям, вакцинированным против коронавируса, свободно передвигаться между двумя странами после возобновления путешествий.

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