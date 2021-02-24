В правительстве обещают продажу вакцин "под отпуска" к лету

В правительстве предполагают, что ближе к лету возможна коммерческая продажа вакцин, что создаст возможность для летнего отдыха украинцев за рубежом.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" заявил источник в правительстве.

"В первой декаде марта мы получим нашу долю вакцин Pfizer, 150 000 вакцин, а до конца марта начнутся поставки вакцины Sinovac и счет пойдет на миллионы доз", - сказал чиновник.

По словам собеседника ЕП, в течение нынешнего года планируется вакцинировать 16 млн украинцев, а через два года - не менее 22 млн.

"Статистика показывает, что только 43 процента готовы вакцинироваться. Более того, значительная их часть имеет дополнительные условия, например, вакцина определенного производителя, либо не в первой очереди", - отметил он.

Поэтому, по словам чиновника, вакцин, которые Украина получит в течение весны, должно хватить для того, чтобы открыть "коммерческую вакцинацию".

"До пятой группы плановой вакцинации дойдет во второй половине года, однако чтобы позволить украинцам отдохнуть летом за границей, возможна продажа вакцин по себестоимости медицинским центрам, что запустит коммерческие прививки", - сказал собеседник.

По словам источника в правительстве, уже с 1 марта должен заработать единый портал вакцинированных лиц.

"В нем можно встать в очередь и узнать примерное время вашей вакцинации, а вакцинированные лица получат подтверждение в виде QR-кода, который может стать тем самым паспортом вакцинации, по которому украинцев будут пускать на летний отдых за границу", - сказал собеседник.

В правительстве подчеркивают, что все вакцины, которыми будут вакцинироваться украинцы, сертифицированы в ЕС, а потому украинский паспорт вакцинации может дать возможность отдыха в Евросоюзе. Впрочем, по словам чиновника, подобные консультации с ЕС еще не начались.

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