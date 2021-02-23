Тревога и "шаг назад от Запада": в ЕС и США появились первые реакции на события в Тбилиси
Ряд глав МИД и посольств тревожными комментариями отреагировали на арест лидера крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение".
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Обеспокоен видеть то, что происходит в Тбилиси сегодня утром. Насилие - это не способ решать политические разногласия. Надеюсь, наши грузинские друзья смогут избежать сползания в еще больший кризис. Сдержанность и преданность демократии должны победить", - написал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.
Worried to see what’s happening in Tbilisi this morning. Violence is not the way to resolve political disagreements. I hope our Georgian friends can avoid plunging into a deeper crisis. Restraint and commitment to democracy must prevail.— Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) February 23, 2021
"Внимательно слежу за развитием событий в Тбилиси. Я призываю правительство и оппозицию проявить сдержанность и начать политический диалог для выхода из нынешнего кризиса", - отреагировал глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.
Closely following developments in #Tbilisi #Georgia, I call on both the government and the opposition to show restraint, engage in political dialogue in order to resolve the current political crisis— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 23, 2021
Police Storm UNM Office, Detain Nika Melia https://t.co/8CgPQOhFnw via @CivilGe
Посол Великобритании в Грузии Марк Клейтон написал, что шокирован кадрами из офиса "Единого национального движения".
"Насилие и хаос в Тбилиси - это последнее, что сейчас нужно Грузии. Призываю все стороны действовать сдержанно - и сейчас, и в последующие дни", - отметил он.
Shocked by the scenes at UNM headquarters this morning. Violence and chaos in Tbilisi are the last thing Georgia needs right now. I urge all sides to act with restraint, now and in the coming days. @UKinGeorgia— Mark Clayton (@MarkClaytonFCDO) February 23, 2021
Посольство США в заявлении прямо указали, что эти события отдаляют Грузию от западных партнеров.
"США глубоко обеспокоены решением правительства задержать лидера крупнейшей оппозиционной силы в штабе партии сегодня утром. Мы сожалеем, что призыв США и других международных партнеров к сдержанности и диалогу проигнорировали. Мы встревожены слышать поляризирующую риторику от руководства страны в кризис. Сила и агрессия - это не решение для политических разногласий. Сегодня Грузия сделала шаг назад на своем пути к тому, чтобы стать сильной демократией в евроатлантической семье государств", - заявили в посольстве
February 23, 2021
Напомним, утром 23 февраля полиция взяла штурмом комнату офиса "Единого национального движения", в которой находился лидер партии Никанор Мелия, и задержала его.
Мелия, который стал председателем "Единого национального движения" в конце прошлого года, обвиняется в организации и руководстве насильственными действиями на акции протеста перед зданием парламента, а также участии в ней - по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как "ночь Гаврилова".
Накануне, 22 февраля, в Грузии утвердили новое правительство во главе с предыдущим министром обороны, Ираклием Гарибашвили, имеющим репутацию "ястреба". Предыдущий премьер Георгий Гахария подал в отставку из-за различия позиций с партией по поводу ареста Мелии.
Подробнее о последних событиях в Грузии - в статье "Шанс для Саакашвили: как суд над лидером оппозиции разрушает власть в Грузии" и влоге Юрия Панченко: НАТО все дальше: как Грузия теряет шансы на членство в Альянсе