Тревога и "шаг назад от Запада": в ЕС и США появились первые реакции на события в Тбилиси

Ряд глав МИД и посольств тревожными комментариями отреагировали на арест лидера крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение".

"Обеспокоен видеть то, что происходит в Тбилиси сегодня утром. Насилие - это не способ решать политические разногласия. Надеюсь, наши грузинские друзья смогут избежать сползания в еще больший кризис. Сдержанность и преданность демократии должны победить", - написал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Worried to see what’s happening in Tbilisi this morning. Violence is not the way to resolve political disagreements. I hope our Georgian friends can avoid plunging into a deeper crisis. Restraint and commitment to democracy must prevail. — Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) February 23, 2021

"Внимательно слежу за развитием событий в Тбилиси. Я призываю правительство и оппозицию проявить сдержанность и начать политический диалог для выхода из нынешнего кризиса", - отреагировал глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Closely following developments in #Tbilisi #Georgia, I call on both the government and the opposition to show restraint, engage in political dialogue in order to resolve the current political crisis



Police Storm UNM Office, Detain Nika Melia https://t.co/8CgPQOhFnw via @CivilGe — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 23, 2021

Посол Великобритании в Грузии Марк Клейтон написал, что шокирован кадрами из офиса "Единого национального движения".

"Насилие и хаос в Тбилиси - это последнее, что сейчас нужно Грузии. Призываю все стороны действовать сдержанно - и сейчас, и в последующие дни", - отметил он.

Shocked by the scenes at UNM headquarters this morning. Violence and chaos in Tbilisi are the last thing Georgia needs right now. I urge all sides to act with restraint, now and in the coming days. @UKinGeorgia — Mark Clayton (@MarkClaytonFCDO) February 23, 2021

Посольство США в заявлении прямо указали, что эти события отдаляют Грузию от западных партнеров.

"США глубоко обеспокоены решением правительства задержать лидера крупнейшей оппозиционной силы в штабе партии сегодня утром. Мы сожалеем, что призыв США и других международных партнеров к сдержанности и диалогу проигнорировали. Мы встревожены слышать поляризирующую риторику от руководства страны в кризис. Сила и агрессия - это не решение для политических разногласий. Сегодня Грузия сделала шаг назад на своем пути к тому, чтобы стать сильной демократией в евроатлантической семье государств", - заявили в посольстве

Напомним, утром 23 февраля полиция взяла штурмом комнату офиса "Единого национального движения", в которой находился лидер партии Никанор Мелия, и задержала его.

Мелия, который стал председателем "Единого национального движения" в конце прошлого года, обвиняется в организации и руководстве насильственными действиями на акции протеста перед зданием парламента, а также участии в ней - по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как "ночь Гаврилова".

Накануне, 22 февраля, в Грузии утвердили новое правительство во главе с предыдущим министром обороны, Ираклием Гарибашвили, имеющим репутацию "ястреба". Предыдущий премьер Георгий Гахария подал в отставку из-за различия позиций с партией по поводу ареста Мелии.

