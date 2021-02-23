В Грузии штурмом взяли офис партии Саакашвили и задержали ее лидера

В Грузии полиция штурмом взяла комнату, в которой находился лидер крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия, и задержала его.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Полиция использовала спецсредства, включая слезоточивый газ.

Штурм начался около 7:30 по местному времени. Как сообщают, сейчас спецоперация закончилась, полиция выходит из помещения. В офисе повреждены двери и некоторый инвентарь. Несколько сторонников оппозиции нуждаются в медицинской помощи.

Напомним, Тбилисский городской суд в 17 февраля постановил арестовать Нику Мелию, лидера крупнейшей грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение", изменив ему меру пресечения с залога на арест.

Мелия, который стал председателем "Единого национального движения" в конце прошлого года, обвиняется в организации и руководстве насильственными действиями на акции протеста перед зданием парламента, а также участии в ней - по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как "ночь Гаврилова".

ЕС после решения призвал политические силы в стране избегать обострения ситуации и начать диалог, а США намекнули, что такие события ставят под сомнение евроатлантические стремления Грузии.

В МВД впоследствии сообщили, что отложили исполнение решения суда по делу Мелии.

Накануне, 22 февраля, в Грузии утвердили новое правительство во главе с предыдущим министром обороны, Ираклием Гарибашвили, имеющим репутацию "ястреба". Предыдущий премьер Георгий Гахария подал в отставку из-за различия позиций с партией по поводу ареста Мелии.

Подробнее о последних событиях в Грузии - в статье "Шанс для Саакашвили: как суд над лидером оппозиции разрушает власть в Грузии" и влоге от Юрия Панченко: НАТО все дальше: как Грузия теряет шансы на членство в Альянсе