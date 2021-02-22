Парламент Грузии утвердил новое правительство во главе с Ираклием Гарибашвили

Парламент Грузии на пленарном заседании в понедельник вечером объявил вотум доверия правительству во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Рустави 2".

За поддержку правительства проголосовали 89 депутатов, 2 были против.

В голосовании не участвовали избранные депутаты от пяти оппозиционных партий, которые отказываются войти в парламент, считая, что результаты парламентских выборов 31 октября 2020 были сфальсифицированы властями в пользу правящей партии "Грузинская мечта".

Именно "Грузинская мечта" предложила Гарибашвили на должность премьер-министра после отставки Георгия Гахарии по собственной инициативе.

В правительство вошли два новых министра - обороны Джуаншер Бурчуладзе и регионального развития Ираклий Карселадзе.

38-летний Гарибашвили был министром обороны с сентября 2019 года. После победы "Грузинской мечты" на парламентских выборах 2012 года он возглавлял Министерство внутренних дел, а в 2013-2015 годах был премьером.

Напомним, 18 февраля предыдущий премьер Георгий Гахария подал в отставку из-за несовпадения позиций с партией по решению суда об аресте Никанора Мелии, лидера "Единого национального движения" - крупнейшей оппозиционной партии.

В МВД Грузии сообщили, что отложили исполнение решения суда по делу Мелии.

Представители оппозиции заявляют, что после отставки Гахарии в стране должны состояться досрочные парламентские выборы.

Подробнее об этом читайте в статье: Шанс для Саакашвили: как суд над лидером оппозиции разрушает власть в Грузии.