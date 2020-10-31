Выборы в Грузии: экзитпол отдает победу партии власти, у блока Саакашвили вдвое меньше

На парламентских выборах, прошедших 31 октября в Грузии, победу празднует правящая партия "Грузинская мечта".

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты экзитпола, проведенного британской организацией Survation. Его результаты публикует грузинский оппозиционный телеканал "Рустави-2".

Согласно опросу, в грузинский парламент проходят 9 партий. При этом правящая партия "Грузинская мечта" получила поддержку 52,26% избирателей.

Оппозиционная коалиция, сформированная партией экс-президента Саакашвили "Единое национальное движение", получила голоса 25,33% избирателей.

Еще 4% избирателей поддержали другую оппозиционную силу "Европейская Грузия". 3,5% грузин проголосовали за партию "Гирчи", а 2,6% - за "Лело".

Ультраправый "Альянс патриотов", который недавно уличили в финансировании из РФ, получил поддержку 2,3% избирателей.

Стоит отметить, что на этот раз на выборах было установлено очень низкий проходной барьер - всего 1%. Поэтому в парламент также проходят избирательный блок Георгия Вашадзе (2,3%), Грузинская лейбористская партия (1,2%), а также партия "Граждане" (1%).

Согласно экзитполам, в парламент не проходит "Единая Грузия" Нино Бурджанадзе - пока наиболее пророссийская сила среди грузинских партий.

Похожие результаты у экзитпола от Edison Research, проведенного по заказу Formula TV. Согласно ему, "Грузинская мечта" получила поддержку 46% избирателей, "Единое национальное движение" Саакашвили - 28%, "Европейская Грузия" - 5%, "Лело" и "Гирчи" - по 3%, ультраправый "Альянс патриотов "- 2%.

Стоит отметить, что данные экзитполов дают оценку только голосованию по многомандатному округу. Одновременно этот раз по партийным спискам будет избрано 120 из 150 депутатов. Еще 30 мандатов будет избран по мажоритарным округам, что способно изменить расклады.

Впрочем, на выборах 2016 года во всех одномандатных округах победили кандидаты от власти.

Подробнее о предвыборных раскладах в Грузии можно почитать в статье "Выборы на условиях оппозиции: почему парламентская кампания в Грузии стала особенной".