Преемник Меркель: Германия 50 лет покупала газ в СССР, теперь в России - и это правильно

Германия не должна отказываться от поддержки газопровода "Северный поток-2" из-за репрессий против кремлевского критика Алексея Навального, но в то же время она должна "гарантировать геополитические интересы Украины".

Об этом в интервью Reuters заявил Армин Лашет, новый глава немецкой партии власти Христианско-демократический союз (ХДС), сообщает "Европейская правда".

Лашет в прошлом месяце выиграл выборы и возглавил партию ХДС канцлера Ангелы Меркель.

Лашет указал на то, что США закупают сырую нефть в России.

Назвав себя "политическим реалистом", он отметил, что "мы должны принять мир таким, какой он есть, чтобы сделать его лучше".

Он также сказал, что в дипломатии важны как ценности, так и интересы.

"Но добродушные морализаторства и внутренние слоганы не являются внешней политикой", - сказал Лашет.

На прямой вопрос о том, должна ли Германия изменить курс и отказаться от газопровода "Северный поток - 2", он сказал, что немецкое правительство движется в правильном направлении.

"В течение 50 лет, даже в агрессивные времена холодной войны, Германия покупала газ у Советского Союза, а теперь в России. Правительство Германии следует правильным курсом", - заявил Лашет.

Политик подчеркнул, что он критиковал нападение на Навального и его заключение, а также поддержал санкции Европейского Союза против России в связи с ситуацией в Украине.

"Мы должны гарантировать геополитические интересы Украины и обеспечить энергоснабжение через этот частный проект", - сказал он о "Северном потоке-2".

Избрание Лашета на пост председателя ХДС делает его лидером на пост канцлера после того как Ангела Меркель заявила, что не будет баллотироваться на пятый срок после сентябрьских выборов.

Впрочем, не исключено, что кандидатом в канцлеры изберут премьера Баварии Маркуса Зедера. Соцопросы показывают, он имеет более высокую поддержку как потенциальный канцлер, чем Лашет.

Армин Лашет известный своей пророссийской позицией. Среди прочего, он выступает за завершение строительства газопровода "Северный поток-2", в том числе после скандала с отравлением Навального.

Подробнее о том, что может означать его лидерство для Украины, читайте в статье: Друг России во главе партии Меркель: чего ждать от изменений в главной политсиле Германии.